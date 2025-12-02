Происшествия 02.12.2025 в 16:54

Согревая машины в мороз, жители Бурятии остались без «колес»

Замкнувшая проводка уничтожила не только автомобили, но и гаражи
Текст: Елена Кокорина
Морозы, наступившие в Бурятии в начале декабря, оставили жителей Бичурского и Заиграевского районов без машин. Из-за замкнувшей электропроводки двое из них лишились не только автомобилей, но и гаражей.

- 1 декабря в пожарную часть поступило сообщение о возгорании гаража в поселке Онохой. В результате пожара, сгорел гараж на общей площади 50 кв.м. Внутри гаража полностью сгорел автомобиль УАЗ «Буханка». Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - рассказали в ГО и ЧС.

Возгорание еще одного автомобиля в гараже произошло утром 2 декабря в селе Бичура. В результате пожара, выгорело подкапотное пространство, а также пострадал салон автомобиля ГАЗ Садко Next. Причиной возгорания стало тоже короткое замыкание электропроводки.

Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует использовать только сертифицированные и исправные предпусковые подогреватели. Их установка и эксплуатация должны строго соответствовать инструкциям производителя. Нельзя оставлять их без присмотра, особенно на длительное время. Категорически запрещено использовать самодельные или кустарно отремонтированные электрические приборы и обогреватели.

Фото: ГО ЧС

