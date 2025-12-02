Происшествия 02.12.2025 в 17:05

В Бурятии провалившийся в богатырский сон подросток напугал мать

Он не открывал дверь, поэтому женщина вызвала спасателей
Текст: Карина Перова
В Бурятии провалившийся в богатырский сон подросток напугал мать
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Сегодня днем во 2-м микрорайоне Гусиноозерска крепко заснувший 14-летний подросток не на шутку перепугал мать. Он не открывал дверь квартиры и не выходил на связь. Женщина вызвала спасателей БРПСС.

На место прибыли два специалиста. Попытки достучаться до ребёнка или связаться с ним не увенчались успехом. Тогда они решили проникнуть в жилище, чтобы проверить состояние несовершеннолетнего. С помощью специального оборудования они смогли попасть в квартиру через окно второго этажа.

«Внутри спасатели обнаружили ребёнка крепко спящим. Именно из-за глубокого сна он не слышал стука и звонков, что и вызвало обоснованное беспокойство у матери. Убедившись в безопасности ребёнка, спасатели передали его матери», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

спасатели БРПСС

