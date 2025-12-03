Происшествия 03.12.2025 в 10:14
В Улан-Удэ сбили женщину с 3-летним ребенком
Обеих пострадавших доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 3 декабря, совершен очередной наезд на пешеходов. ДТП произошло в 111 мкр. Улан-Удэ.
Как сообщили в ГИБДД республики, водитель автомобиля «Тойота Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 40-летнюю женщину и 3-летнюю девочку. Пешеходы были доставлены в больницу.
В полиции добавили, что вчера на территории республики было совершено более 250 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления ТС 12 водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения.
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями.
Фото: ГИБДД РБ
