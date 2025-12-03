Происшествия 03.12.2025 в 10:14

В Улан-Удэ сбили женщину с 3-летним ребенком

Обеих пострадавших доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сбили женщину с 3-летним ребенком

Сегодня утром, 3 декабря, совершен очередной наезд на пешеходов. ДТП произошло в 111 мкр. Улан-Удэ.

Как сообщили в ГИБДД республики, водитель автомобиля «Тойота Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 40-летнюю женщину и 3-летнюю девочку. Пешеходы были доставлены в больницу.

В полиции добавили, что вчера на территории республики было совершено более 250 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления ТС 12 водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями.

Фото: ГИБДД РБ

ДТП

