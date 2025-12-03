Происшествия 03.12.2025 в 10:30

В Бурятии госинспектора пришлось вызволять на вертолете

Мужчине стало плохо на кордоне «Южный» Баргузинского заповедника
Текст: Карина Перова
В Бурятии госинспектора пришлось вызволять на вертолете
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 29 ноября провели сложную спасательную операцию по эвакуации госинспектора «Заповедного Подлеморья» с кордона «Южный» Баргузинского заповедника (бухта Сосновка).

У Алексея Голубцова резко ухудшилось состояние. Из-за погодных условий и ледостава вывезти мужчину с помощью водного и наземного транспорта было невозможно. Поэтому в учреждении обратились в региональный центр управления кризисными ситуациями МЧС России – для спасения был необходим вертолет.

Низкая температура, возможность обледенения и шквалистый ветер со снегом осложнили проведение эвакуации. Однако благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму пилотов, сотрудников Территориального центра медицины катастроф РБ, операцию удалось выполнить успешно.

«Алексей Львович доставлен в медицинское учреждение, где получил необходимую своевременную помощь. Его состояние оценивается специалистами как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - прокомментировали в «Заповедном Подлеморье».

спасение МЧС ТЦМК

