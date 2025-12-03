Происшествия 03.12.2025 в 11:00

Бывший министр правительства Бурятии встретит Новый год в камере

Александру Гоге вновь продлили срок содержания под стражей
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ в очередной раз удовлетворил ходатайство следствия, продлив экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге срок содержания под стражей. Согласно постановлению суда, бывший высокопоставленный чиновник останется в камере СИЗО еще на два месяца, до 3 февраля 2026 года.

Напомним, Александра Гоге силовики задержали 13 мая. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Высокопоставленный чиновник был взят под стражу и с тех пор находится в СИЗО. Вскоре после задержания глава Бурятии уволил министра в связи с утратой доверия.
