Происшествия 03.12.2025 в 11:41

В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат

Всех их подвела экстремистская символика
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат
Фото: freepik.com
В Бурятии дела о привлечении к ответственности граждан за демонстрацию экстремистской символики, похоже, поставили на поток. Сегодня стало известно сразу о двух подобных случаях.

Так в Улан-Удэ Советский суд рассмотрел административное дело в отношении женщины-предпринимателя. В помещении принадлежащего ей магазина обнаружили атрибутику, схожую с символами «Коловрат». Они включены в федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России. Суд оштрафовал женщину на 2 тысячи рублей, а изделия с запрещенной атрибутикой постановил конфисковать и уничтожить.

А в Баунтовском районе к ответственности привлекли 18-летнего парня, никнейм которого состоял из букв, воспроизводящих известный призыв запрещенного в России воровского движения. Данный факт выявил сотрудник полиции в ходе мониторинга Телеграма. 

На суде юноша признал вину и раскаялся. Он пояснил, что придумал никнейм несколько лет назад, будучи школьником. Но на самом деле к запрещенному экстремистскому движению не имеет никакого отношения и никогда не принимал в нем участия. В настоящее время никнейм уже удален.

По итогам рассмотрения дела парня признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичная демонстрация символики или атрибутики экстремистских организаций». Суд постановил оштрафовать его на 1000 рублей.
Теги
экстремизм

Все новости

В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП
03.12.2025 в 12:32
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
03.12.2025 в 12:11
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
03.12.2025 в 11:57
Спорттовары в Улан-Удэ обчистил местный уголовник
03.12.2025 в 11:51
В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат
03.12.2025 в 11:41
Преподаватель Бурятского госуниверситета получила орден культуры президента Кореи
03.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ штрафуют не только «зайцев», но и людей с чужими проездными
03.12.2025 в 11:19
В Бурятии ищут родственников погибшего бойца
03.12.2025 в 11:15
Бывший министр правительства Бурятии встретит Новый год в камере
03.12.2025 в 11:00
В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры
03.12.2025 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
Как она ее проглотила, пациентка не объяснила
03.12.2025 в 12:11
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
Вместо нормального питания мать кормила ребенка дешевыми сухими сливками
03.12.2025 в 11:57
Бывший министр правительства Бурятии встретит Новый год в камере
Александру Гоге вновь продлили срок содержания под стражей
03.12.2025 в 11:00
В Бурятии госинспектора пришлось вызволять на вертолете
Мужчине стало плохо на кордоне «Южный» Баргузинского заповедника
03.12.2025 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru