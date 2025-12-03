В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат

В Бурятии дела о привлечении к ответственности граждан за демонстрацию экстремистской символики, похоже, поставили на поток. Сегодня стало известно сразу о двух подобных случаях.Так в Улан-Удэ Советский суд рассмотрел административное дело в отношении женщины-предпринимателя. В помещении принадлежащего ей магазина обнаружили атрибутику, схожую с символами «Коловрат». Они включены в федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России. Суд оштрафовал женщину на 2 тысячи рублей, а изделия с запрещенной атрибутикой постановил конфисковать и уничтожить.А в Баунтовском районе к ответственности привлекли 18-летнего парня, никнейм которого состоял из букв, воспроизводящих известный призыв запрещенного в России воровского движения. Данный факт выявил сотрудник полиции в ходе мониторинга Телеграма.На суде юноша признал вину и раскаялся. Он пояснил, что придумал никнейм несколько лет назад, будучи школьником. Но на самом деле к запрещенному экстремистскому движению не имеет никакого отношения и никогда не принимал в нем участия. В настоящее время никнейм уже удален.По итогам рассмотрения дела парня признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичная демонстрация символики или атрибутики экстремистских организаций». Суд постановил оштрафовать его на 1000 рублей.