Происшествия 03.12.2025 в 11:57

В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии

Вместо нормального питания мать кормила ребенка дешевыми сухими сливками
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
Жуткий случай произошел летом этого года в одном из районов Бурятии. Там на руках у матери умер четырехмесячный ребенок. Причиной его смерти стала алиментарная дистрофия. Она развилась из-за того, что мать вместо нормального питания кормила младенца дешевыми сухими сливками.

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», сельчанка являлась опытной матерью. Она уже растила двух малолетних детей. Третий ребенок родился недоношенным с весом в 2395 грамм. Женщина не могла кормить его грудью, но вместо специального питания стала использовать дешевый заменитель. 

«Не принимая во внимание рекомендации врачей–педиатров о необходимости вскармливания малолетнего ребёнка специализированной адаптированной детской смесью, обвиняемая кормила малолетнего пищей, не соответствующей возрасту. А именно, заменителем молочного продукта марки «Сопью Крима», разведенного кипяченой водой, который не предназначен для питания детей грудного возраста», - говориться в судебных материалах.

Несмотря на ужасное состояние малыша, мать не стала обращаться к врачам. В результате ребенок умер в четырехмесячном возрасте. При этом его вес был немногим больше, чем при рождении – всего 2640 грамм, что почти вдвое меньше нормального. Патологоанатом констатировал, что причиной смерти младенца стала алиментарная дистрофия, сопровождающаяся целым букетом сопутствующих заболеваний. 

«Данное состояние возникло в результате ненадлежащего ухода за ребенком, не соблюдением матерью рекомендаций врачей, отсутствием рационального питания», - к такому выводу пришел эксперт.

На суде женщина полностью признала вину и раскаялась, ее дело рассмотрели в особом порядке. В ходе слушаний выяснилось, что сельчанка ранее не судима, состоит на учете в РНД, а по месту жительства характеризуется посредственно. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, наказывать строго ее не стали и приговорили к году ограничения свободы. На этот период сельчанке запретили менять место жительства без согласия надзорного органа, выезжать за пределы своего района, а также являться 1 раз в месяц на регистрацию в службе исполнения наказаний.

Приговор не был обжалован сторонами и вступил в законную силу.
