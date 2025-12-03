Происшествия 03.12.2025 в 12:11
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
Как она ее проглотила, пациентка не объяснила
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии проглотила 18-сантиметровую столовую ложку. Пациентку спасли врачи-эндоскописты БСМП имени В.В. Ангапова. Мотивы своего поступка она не объяснила.
Предмет достали из желудка с помощью эндоскопа и соответствующих инструментов. Это помогло избежать сложной хирургической операции. После женщину отпустили.
«Инородные предметы в желудке могут спровоцировать перфорацию желудка, кишечную непроходимость. Если мелкие предметы вроде монет могут выйти из организма самостоятельно, то в случае со столовой ложкой все могло быть серьезнее», - прокомментировала врач-эндоскопист РК БСМП Валентина Бабудоржиева.