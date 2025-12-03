Происшествия 03.12.2025 в 14:13
«Пнул бабушку по голове»
В Новосибирске курьера обвиняют в избиении пенсионерки и нападении на двух девушек
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске полиция ищет курьера, который напал на пенсионерку в переходе под Часовней. Подписчики «АСТ-54» выложили видео: в 23:36 парень в форме службы доставки догнал пожилую женщину и пнул ее по голове. Пожилая женщина сильно ударилась головой о пол и стену, а курьер скрылся. После публикации полиция начала проверку, в пресс-службе компании «Купер» сообщили, что уволили подозреваемого.
- «Купер» решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе онлайн-ритейлера.
Информацию о курьере передали в МВД. Позже выяснилось, что перед нападением на бабушку этот же курьер, по одной из версий, избил девушку:
- Это было 1 декабря около 22:50. Я возвращалась домой через двор дома на улице Ленина, 27, увидела этого доставщика с зеленым рюкзаком, он шел навстречу. Я не обратила внимания, но передо мной он снял рюкзак и внезапно ударил меня в лицо. Я испугалась и побежала, он меня не преследовал, - рассказала 22-летняя студентка.
Девушка поехала в отдел полиции и написала заявление, потом направилась в городскую больницу. Врачи сделали КТ, к счастью, обошлось без тяжелых травм.
- После нападения до сих пор болит голова, я пью обезболивающие. Остались синяки, но они рассосутся, - сообщила пострадавшая.
Обвинили курьера и в еще одной выходке: 23 октября на улице Семьи Шамшиных он плюнул в 32-летнюю сибирячку.
- Я на него даже не смотрела. Когда мы поравнялись – он наклонился ко мне и плюнул в меня. Я была в шоке, затем побежала за ним, чтобы снять номер сумки и лицо. После этого написала заявление в полицию, отправила жалобу на курьера в его компанию, - сообщила 32-летняя пострадавшая.
Самого курьера сейчас ищет полиция, его до сих пор не задержали.
- «Купер» решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе онлайн-ритейлера.
Информацию о курьере передали в МВД. Позже выяснилось, что перед нападением на бабушку этот же курьер, по одной из версий, избил девушку:
- Это было 1 декабря около 22:50. Я возвращалась домой через двор дома на улице Ленина, 27, увидела этого доставщика с зеленым рюкзаком, он шел навстречу. Я не обратила внимания, но передо мной он снял рюкзак и внезапно ударил меня в лицо. Я испугалась и побежала, он меня не преследовал, - рассказала 22-летняя студентка.
Девушка поехала в отдел полиции и написала заявление, потом направилась в городскую больницу. Врачи сделали КТ, к счастью, обошлось без тяжелых травм.
- После нападения до сих пор болит голова, я пью обезболивающие. Остались синяки, но они рассосутся, - сообщила пострадавшая.
Обвинили курьера и в еще одной выходке: 23 октября на улице Семьи Шамшиных он плюнул в 32-летнюю сибирячку.
- Я на него даже не смотрела. Когда мы поравнялись – он наклонился ко мне и плюнул в меня. Я была в шоке, затем побежала за ним, чтобы снять номер сумки и лицо. После этого написала заявление в полицию, отправила жалобу на курьера в его компанию, - сообщила 32-летняя пострадавшая.
Самого курьера сейчас ищет полиция, его до сих пор не задержали.