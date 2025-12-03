Житель Бурятии застрелил двух односельчан

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Дархинтуй. Он обвиняется в двойном убийстве.Как рассказали в Следственном комитете, 29 ноября обвиняемый у себя дома употреблял спиртное с соседкой. Вечером за женщиной пришел ее взрослый сын с родственником. Хозяину дома их визит пришелся не по душе, из-за чего возникла ссора. В ее ходе он взял ружье о поочередно выстрелил в мужчин. От полученных ранений те погибли на месте.Злоумышленника задержали. Ружье он успел спрятать в лесу, но его удалось обнаружить по следам.«В ходе допроса фигурант признал вину и дал подробные показания о произошедшем. В настоящее он взят под стражу, расследование продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.