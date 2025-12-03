Происшествия 03.12.2025 в 14:58

Житель Бурятии застрелил двух односельчан

Пьяному мужчине не понравился визит непрошеных гостей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии застрелил двух односельчан
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Дархинтуй. Он обвиняется в двойном убийстве.

Как рассказали в Следственном комитете, 29 ноября обвиняемый у себя дома употреблял спиртное с соседкой. Вечером за женщиной пришел ее взрослый сын с родственником. Хозяину дома их визит пришелся не по душе, из-за чего возникла ссора. В ее ходе он взял ружье о поочередно выстрелил в мужчин. От полученных ранений те погибли на месте.

Злоумышленника задержали. Ружье он успел спрятать в лесу, но его удалось обнаружить по следам. 

«В ходе допроса фигурант признал вину и дал подробные показания о произошедшем. В настоящее он взят под стражу, расследование продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.
Теги
убийство

Все новости

Республика – фронту
03.12.2025 в 15:35
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
03.12.2025 в 15:25
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
03.12.2025 в 15:19
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
03.12.2025 в 15:11
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
03.12.2025 в 15:10
Житель Бурятии застрелил двух односельчан
03.12.2025 в 14:58
В Бурятии дорабатывают напряженный бюджет-2026
03.12.2025 в 14:31
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
03.12.2025 в 14:13
«Пнул бабушку по голове»
03.12.2025 в 14:13
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
«Пнул бабушку по голове»
В Новосибирске курьера обвиняют в избиении пенсионерки и нападении на двух девушек
03.12.2025 в 14:13
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
Как она ее проглотила, пациентка не объяснила
03.12.2025 в 12:11
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
Вместо нормального питания мать кормила ребенка дешевыми сухими сливками
03.12.2025 в 11:57
В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат
Всех их подвела экстремистская символика
03.12.2025 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru