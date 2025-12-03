Происшествия 03.12.2025 в 17:59

В Улан-Удэ разыскивается 14-летний подросток

Он ушел из дома 10 дней назад
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ разыскивается 14-летний подросток

В Улан-Удэ разыскивается 14-летний Ковалев Ренат. Заявление от законного представителя об уходе из дома несовершеннолетнего поступило в полицию только сегодня днем.

Подросток ушел из дома по ул. Таежная утром 23 ноября. Ранее уходил, сообщают в полиции.

Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

Был одет: в черную короткую куртку с капюшоном, черную шапку и коричневые ботинки, серые джинсы и светло-серый свитер. При себе имел рюкзак со спортивной формой.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22 или 89503854321.

Фото: МВД РБ

Теги
розыск

