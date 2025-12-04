Происшествия 04.12.2025 в 09:10

В Улан-Удэ треснула гимназия

Из-за этого часть учеников перевели на дистант и в другие школы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ треснула гимназия
Фото: мэрия Улан-Удэ
В столице Бурятии треснуло здание гимназии №14. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, администрация школы обнаружила трещину на колонне, в простенке между дверью и окном. В ходе осмотра специалисты экспертной организации рекомендовали провести дополнительное обследование здания для принятия дальнейших решений.  

«В целях безопасности детей приняли решение не эксплуатировать один из блоков школы. Поручил перевести часть классов на дистанционное обучение, а также в школу №51 и ОСОШ №1. Учителя у детей останутся те же. Всю дополнительную информацию до родителей доведет администрация школы. Это временная мера до устранения дефекта», - рассказал градоначальник.
Теги
школа трещина

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

