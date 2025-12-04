В Бурятии двух человек госпитализировали после лобового ДТП

Лобовая авария случилась вчера около 11 часов утра в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, неподалеку от села Слобода 47-летний водитель «Хонды Аккорд» не справился с управлением и врезался в едущий навстречу кроссовер «Джили Атлас».В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир «Хонды» получили травмы, их пришлось госпитализировать.Водитель и пассажиры «Атласа» серьезно не пострадали, медицинскую помощь им оказали на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, в китайском кроссовере ехали в том числе двое детей: 6-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик. От серьезных травм их спасли детские удерживающие устройства.