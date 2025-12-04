На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»

«44-летний водитель автомашины «Тойота РАВ4» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 44-летняя пассажирка машины получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции Бурятии.





Отметим, что состояние дороги на этом участке оставляет желать лучшего. Когда ее чистили в последний раз, можно только догадываться.





ДТП случилось днем 3 декабря на 62-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе.