Происшествия 04.12.2025 в 10:15

На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»

В аварии травмы получила пассажирка машины
Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось днем 3 декабря на 62-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе.

«44-летний водитель автомашины «Тойота РАВ4» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 44-летняя пассажирка машины получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции Бурятии.

Отметим, что состояние дороги на этом участке оставляет желать лучшего. Когда ее чистили в последний раз, можно только догадываться.

Теги
ДТП

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
