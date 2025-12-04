В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста

В Улан-Удэ сотрудники ФСБ продолжают расследование в отношении двух мужчина, обвиняемых в тяжких преступлениях. Одному из них инкриминируют попытку вступления в террористическую организацию, другому – совершение диверсий.«Мужчина обвиняется в совершении взрывов, направленных на разрушение объектов транспортной инфраструктуры, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили о диверсанте в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.По ходатайству следствия, суд продлил обоим обвиняемым срок содержания под стражей. Несмотря на неудовлетворительное состояние их здоровья, наличие места жительства и работы, отсутствие судимостей, суд посчитал невозможным избрание им более мягкой меры пресечения.Отметим, оба обвиняемых могут получить крупные сроки. Диверсанту грозит от 12 до 20 лет колонии, несостоявшемуся террористу – от 10 до 20 лет лишения свободы.