Происшествия 04.12.2025 в 16:36

В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой

В ДТП есть пострадавшие
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой

Сегодня днем, 4 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оно случилось на Бурводстрое. Виновником аварии стал водитель Toyota C-HR.

- Водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги и ударил «Газель», от чего последняя изменила направление движения и вылетела в кювет. Есть пострадавшие, - сообщили городские аварийные инспекторы.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Фото: ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

дтп

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
