Происшествия 04.12.2025 в 16:36
В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой
В ДТП есть пострадавшие
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем, 4 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оно случилось на Бурводстрое. Виновником аварии стал водитель Toyota C-HR.
- Водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги и ударил «Газель», от чего последняя изменила направление движения и вылетела в кювет. Есть пострадавшие, - сообщили городские аварийные инспекторы.
Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Фото: ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
Тегидтп