Происшествия 04.12.2025 в 17:51

В Бурятии нашли пропавшего более полугода назад мужчину

Он находился на фермерской стоянке
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли пропавшего более полугода назад мужчину
В Бурятии нашли 46-летнего жителя села Мухоршибирь Дмитрия Гуслякова, который в феврале 2025 года уехал работать на фермерскую стоянку. Со слов родственников, она была расположена где-то в Тарбагатайском районе. В последний раз мужчина выходил на связь в марте 2025 года.

«Мужчина найден, жив. Он находился на стоянке вблизи улуса Хошун-Узур», сообщил телеграм-канал «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Теги
розыск

Все новости

Преподаватель из Бурятии более 20 лет занимается кампанофилией
04.12.2025 в 17:54
В Бурятии нашли пропавшего более полугода назад мужчину
04.12.2025 в 17:51
В Бурятии не стало закройщицы театра кукол «Ульгэр»
04.12.2025 в 17:23
В Доме Российского исторического общества чествовали краеведа из Бурятии
04.12.2025 в 16:40
В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой
04.12.2025 в 16:36
Бурятия стала одним из лидеров по числу женщин-предпринимателей
04.12.2025 в 16:13
Полпред президента России посетил филиал центра «ВОИН» в Улан-Удэ
04.12.2025 в 15:44
В Бурятии тайгу освобождают от деревьев
04.12.2025 в 15:42
В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами
04.12.2025 в 15:09
В Бурятии экс-директор свинокомплекса избежала наказания
04.12.2025 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой
В ДТП есть пострадавшие
04.12.2025 в 16:36
В Бурятии экс-директор свинокомплекса избежала наказания
Громкое дело о порче земли закончилось пшиком
04.12.2025 в 15:09
В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды
Районные чиновники заверили, что ситуация находится под контролем
04.12.2025 в 14:21
В Улан-Удэ осудили замглавы района
Евгения Дагбаева признали виновным в халатности
04.12.2025 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru