Происшествия 04.12.2025 в 17:51
В Бурятии нашли пропавшего более полугода назад мужчину
Он находился на фермерской стоянке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли 46-летнего жителя села Мухоршибирь Дмитрия Гуслякова, который в феврале 2025 года уехал работать на фермерскую стоянку. Со слов родственников, она была расположена где-то в Тарбагатайском районе. В последний раз мужчина выходил на связь в марте 2025 года.
«Мужчина найден, жив. Он находился на стоянке вблизи улуса Хошун-Узур», сообщил телеграм-канал «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Тегирозыск