В Бурятии пьяный водитель сбил дорожных рабочих

Трагическое происшествие случилось вчера днем в Заиграевском районе Бурятии вблизи села Первомаевка. Там 24-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил двух рабочих дорожной службы. В результате 41-лений работник погиб на месте, второй - госпитализирован в больницу.«Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имеет прав и находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат его освидетельствования составил 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - сообщили в Госавтоинспекции.Расследование происшествия взяла на контроль прокуратура Бурятии.