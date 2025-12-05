Происшествия 05.12.2025 в 09:02
В Бурятии пьяный водитель сбил дорожных рабочих
Один из них погиб, второй оказался в больнице
Текст: Андрей Константинов
Трагическое происшествие случилось вчера днем в Заиграевском районе Бурятии вблизи села Первомаевка. Там 24-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил двух рабочих дорожной службы. В результате 41-лений работник погиб на месте, второй - госпитализирован в больницу.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имеет прав и находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат его освидетельствования составил 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - сообщили в Госавтоинспекции.
Расследование происшествия взяла на контроль прокуратура Бурятии.
