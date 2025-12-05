По вине водителя БМВ в Бурятии произошло ДТП

Авария произошла вчера вечером в Баргузинском районе Бурятии. В 15 км от села Максимиха 34-летний водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем «Шкода Рапид».

В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажир автомашины «Шкоды». С травмами ее доставили в больницу. 42-летний водитель и 23-летний пассажир «Шкоды» получили ушибы и ссадины. После осмотра медиков их отпустили домой, сообщили в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено 287 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления 15 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий.

Фото: ГИБДД РБ