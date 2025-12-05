Молодая жительница Бурятии сожгла в печке полмиллиона рублей

В Бурятии полиция разоблачил похитительницу крупной суммы денег у зажиточного фермера. Воровкой оказалась 23-летняя сожительница его сына. Правда, вернуть украденное она уже не смогла: испугавшись ответственности, девушка сожгла все деньги в печи.Как рассказали в МВД Бурятии, незадолго до происшествия фермер продал крупный рогатый скот на сумму более 2,1 миллионов рублей. Вырученные деньги он завернул в рубашку и положил в тайник в шкаф.Спустя несколько дней мужчина вместе с супругой и дочерями отправились Улан-Удэ для покупки автомобиля, забрав деньги с собой. Не купив машину, семья вернулась домой. Там фермер решил пересчитать всю имеющуюся у него наличность и полез в другой тайник. Однако, там не хватало внушительной суммы - 485 тысяч рублей.«Оперативниками уголовного розыска райотдела полиции установлена и задержана подозреваемая – 23-летняя ранее не судимая, временно не работающая сожительница сына потерпевшего. Предварительно установлено, что во время отъезда семьи в Улан-Удэ для покупки автомобиля девушка, проживающая по соседству, осталась с маленьким ребенком у них в доме. Зная о имеющейся в тайнике крупной сумме денег, она присвоила себе 485 тысяч рублей для личных нужд», - рассказали в МВД.Когда фермер обнаружил хищение и обратился в полицию, девушка испугалась. Она не придумала ничего лучше, как сжечь всю украденную сумму в печке.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается», - сообщили в полиции.