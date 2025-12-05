В Бурятии не смогли спасти от пожара жилой дом

Короткое замыкание электропроводки привело к двум пожарам за сутки в Кабанском районе Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Оба возгорания случились вчера, 4 декабря.

Жилые дома горели в поселке и на станции Посольская.

- Последствия пожаров печальны: в поселке Танхой жилой дом площадью 40 квадратных метров спасти пожарным не удалось. На станции Посольская повреждена крыша дома. Предварительной причиной пожаров является короткое замыкание электропроводки, - рассказали в ГО и ЧС.

В ведомстве рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки в доме, не использовать поврежденные провода и не перегружать электросеть.

- Доверяйте монтаж и ремонт электропроводки только квалифицированным специалистам. Избегайте использования самодельных или несертифицированных электроприборов. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, особенно мощные обогреватели. Соблюдение этих простых правил поможет уберечь ваш дом от огня и сохранить жизнь близких, - подчеркнули в ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС