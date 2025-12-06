В Улан-Удэ осудили банду наркодилеров

Недавно под суд попала целая группировка улан-удэнцев, объединившихся для распространения наркотиков. В банде был организатор (который заодно употреблял наркотики), перевозчики и закладчики. У каждого из них - четко отведенная роль. Время от времени преступники выезжали за оптовыми партиями в соседние регионы. Однако наслаждаться красивой жизнью и легкими деньгами подельникам удалось недолго. Теперь все они будут коротать дни в колонии строгого режима.Возглавлял группировку улан-удэнец Сидоров. Его преступная жизнь началась в феврале 2023 года, когда он устроился закладчиком в интернет-магазин. Карьера Сидорова очень быстро пошла в гору. Уже с марта он занялся фасовкой крупных партий, а также подбором «сотрудников» магазина. Вместе с Сидоровым работали еще восемь человек.Одними из самых активных в банде были Самойлов и Вешенков. По указанию Сидорова они раскладывали в Улан-Удэ разовые тайники-закладки с мефедроном и гашишем. В конце марта 2023 года от админа интернет-магазина поступила заявка на перевозку наркотиков из других регионов.Сидоров сообщил об этом Самойлову и Вешенкову. Закладчики этой вести обрадовались, а Сидоров стал подбирать людей для поездки за оптовой партией.В апреле 2023 года знакомый Сидорова Тугуров познакомил его с Шапкиным. Сидоров посвятил Шапкина в детали своего «бизнеса» и предложил заняться перевозкой наркотиков из других регионов. Шапкин согласился: ему такая работа знакома, поскольку он уже занимался перевозкой наркотиков в другом интернет-магазине. «Команда» к выполнению задач была готова.Нарконачальство не заставило себя долго ждать: Сидоров получил задание «поднять» оптовую партию мефедрона, которая находилась в Иркутске. Для поездки Сидоров привлек Самойлова и нового знакомого Шапкина, у которого был «Лексус». Мужчины съездили в соседний регион и вернулись оттуда с грузом – около 500 - 700 грамм наркотиков.По дороге в Улан-Удэ Сидоров дал указание заложить в тайник 300 г мефедрона. Остальное передали Сидорову.После поездки в Иркутск мужчины продолжили работать в Улан-Удэ: делали тайники-закладки.Спустя некоторое время состоялась еще одна поездка за наркотиками. К этому заданию Сидоров привлек другого человека. Тот съездил, привез запрещенку и получил оплату.Следующая аналогичная поездка состоялась в конце мая. В этот раз нужно было ехать в Читу. На дело вновь позвали Шапкина. За успешный нарковояж он также получил вознаграждение.«Сначала выдавался аванс, приобретались расходные материалы, оплачивался бензин. По окончании поездки производился окончательный расчет. Когда Шапкин либо другой водитель ездил за наркотиками, его обязательно сопровождал либо Самойлов, либо Вешенков, которым Сидоров доверял, и на них лежала ответственность за утерю наркотических средств. Они работали под одним аккаунтом, вносили залог в размере 5000 рублей через бота. Все участники, выполнявшие роль водителей, знали, чем занимаются», - уточняется в приговоре.Осужденный Самойлов рассказал в суде, что в наркобанду его устроил Вешенков. Сидоров неоднократно инструктировал его и Вешенкова о правилах работы закладчика наркотических средств, рассказывал, кто за что отвечает. В частности, в обязанности Самойлова входила переписка с куратором интернет-магазина, получение и отправление координат с местоположением тайников-закладок, получение денег и распределение зарплаты за выполненную работу ему и Вешенкову.Также в обязанности Самойлова и Вешенкова входила дальнейшая раскладка наркотиков в места закладок. Они фотографировали их и присваивали координаты местонахождению. Затем направляли все сведения Сидорову. Он проверял качество сделанных фотографий, место расположения закладок с наркотиками и затем переправлял «админу» интернет-магазина для дальнейшего бесконтактного сбыта наркотиков.Шапкин рассказал, что в случаях, когда он пытался отказаться от выполнения «задания», Сидоров ему угрожал и показывал устрашающие видео избиения «бегунков», показал 15 видеозаписей, где мучают «бегунков».В начале июля 2023 года Сидоров сообщил Вешенкову, что пришло задание забрать очередную оптовую партию мефедрона.Однако поездка не состоялась – Сидорова обвинили в том, что он украл оптовую партию наркотиков. Его отстранили от «склада» и понизили до рядового закладчика. Самойлов и Вешенков перестали работать с Сидоровым и с магазином. Бросить «работу» подельникам пришлось из-за отсутствия контактов с оператором, ведь с ним они связывались только через Сидорова.Правоохранительные органы на след наркодельцов вышли в апреле 2023 года. Заподозрив, что мужчины занимаются незаконной деятельностью, за ними установили наблюдение. В ходе разработки установлено, что в группу входят девять человек - восемь мужчин и женщина.Оперативники установили, что всем распоряжался Сидоров - подбирал людей, отвечал за них, давал указания, скидывал адреса и координаты, говорил, что и куда привезти-отвезти. Перевозчиками были три человека. И пятеро закладчиков. Каждый выполнял строго свои обязанности.Самым изощренным из преступной банды оказался ее организатор Сидоров. Поразмыслив, какой срок заключения его ожидает, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Правоохранителям удалось доказать причастность Сидорова к 18 эпизодам сбыта наркотиков или покушения на сбыт. Банда распространяла самые различные наркотические средства: мефедрон, гашиш, героин, 6-моноацетилморфин, кустарный аналог героина — ацетилкодеин.В судебном заседании вину по предъявленному обвинению Сидоров признал полностью. За все преступления его осудили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.Самое суровое наказание получил Шапкин – 11,5 года в колонии строгого режима. Однако отбывать наказание он не будет, поскольку умер.Самойлова осудили к 9,5 годам лишения свободы строгого режима, Накачину – на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ранее несудимого Тугурова посадили на семь лет в колонию строгого режима.Остальные члены банды также отправятся в колонию строгого режима.Судебная практика показывает, что закон на стороне общества, и за преступления, связанные с наркотиками, следует очень строгая ответственность. Осуждение закладчиков и прочих людей, связанных с распространением наркотиков, служит важным сигналом для всех: независимо от того, насколько тщательно замаскированы действия, наказание неотвратимо.Каждый закладчик надеется избежать последствий своих действий, но реальность показывает, что правоохранительная система работает эффективно, и рано или поздно каждому из них предстоит ответить за свои поступки.