Происшествия 05.12.2025 в 16:10

«Один душил, второй избивал»

Студентов из Казахстана во второй раз приговорили за убийство музыканта в Новосибирске
Текст: КП-Новосибирск
Фото: Мария Новикова, КП-Новосибирск
Двоих студентов из Казахстана со второго раза приговорили в Новосибирске за групповое убийство музыканта. Новые знакомые расправились с гитаристом, который заступился за друга во время празднования дня рождения. Тело жертвы подельники завернули в ковер, вынесли на пожарную лестницу, а сами сбежали в соседний Барнаул.

В июне 2022 Роман Койшев отдыхал с подругой и приятелем у котлована на Горском жилмассиве. Рядом расположились трое парней с гитарой. Музыка и связала две компании. Знакомство решили закрепить совместным застольем. Во время алкогольной вечеринки в квартире на улице Стартовой завязалась потасовка. 31-летний Роман вступился за своего друга и погиб.

- Во время произошедшего конфликта один из подсудимых захватом руки сзади схватил потерпевшего за шею, перекрыв ему дыхательные пути. В это время второй подсудимый нанес потерпевшему множественные удары. Преступные действия были окончены, когда потерпевший перестал оказывать сопротивление, - рассказал журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Виталий Акуленко.

Нападавших привлекли за групповое убийство, отправили в СИЗО. Но суд не согласился со стороной обвинения и переквалифицировал действия обвиняемых. В феврале 2025 Максима Чичкина приговорили к 9 годам «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч.4 ст.111 УК РФ). Радиона Сущенко признали виновным только в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч.2 ст. 316 УК РФ), но освободили от наказания, выпустив из-под стражи.

- Они не признавали вину абсолютно. Совсем ни один, ни второй. И на каком-то заседании судья спросила, если бы вы были трезвы, вы бы поступили по-другому, они ответили нет. Это говорит, о наличии у них умысла. Когда отпустили одного из них, это был шок для всех нас. Это было не случайно, это было жестоко, для меня это просто звери, уроды, - посетовала в разговоре с журналистом КП-Новосибирск двоюродная сестра убитого Олеся Бойченко.

Первое решение Фемиды не устроило ни прокуратуру, ни потерпевших. Надзорное ведомство подало апелляционное представление, представители родных – жалобы. В итоге 5 апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в Новосибирский областной суд.

По итогам второго разбирательства Чичкина и Сущенко признали виновным в умышленном убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Первого приговорили к 12 годам строгого режима, второго к 10. Радиона Сущенко, который почти год провел на свободе, снова взяли под стражу.

- Скажите, ожидали, что срок будет реальным?

- Без комментариев.

- Совершали преступление, в котором Вас признали виновным?

- Нет, - корреспондент КП-Новосибирск попыталась поговорить с осужденным, пока он расписывался в документах, но диалог не состоялся.

- Комментариев не будет, можете не задавать свои вопросы, - отогнал от своего клиента представителей СМИ и адвокат Максима Чичкина.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Если приговор устоит в апелляции, с осуждённых в пользу родных Романа Койшева взыщут три с половиной миллиона рублей.
