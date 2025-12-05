Пьяный житель Бурятии до смерти избил отца

Жителя Кижингинского района Бурятии обвиняют в умышленном причинении отцу тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть. В отношении сельчанина завели уголовное дело.

Трагедия произошла вечером 2 декабря. Мужчина, будучи пьяным, пришел в гости к пожилому отцу. В ходе беседы они поссорились. После фигурант причинил родственнику телесные повреждения, а затем покинул дом и скрылся.

Через какое-то время к пострадавшему зашли односельчане. Они вызвали «скорую», однако мужчина скончался до приезда врачей. Его сын после задержания признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы», - отметили в СУ СКР по Бурятии.