При тушении пожара в Бурятии нашли мертвого мужчину
85-летний пенсионер погиб в своем доме
В Заиграевском районе Бурятии пожар унес жизнь человека. Тело пожилого мужчины обнаружили сегодня при тушении огня в жилом доме в селе Унэгэтэй.
Сообщение о задымлении в доме поступило в пожарную часть 5 декабря.
- В результате пожара, огнем были повреждены пол и стена дома на общей площади 3 кв. м. В ходе тушения внутри дома был обнаружен хозяин дома 1940 года рождения без признаков жизни. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, - рассказали в ГО и ЧС.
