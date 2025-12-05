При тушении пожара в Бурятии нашли мертвого мужчину

В Заиграевском районе Бурятии пожар унес жизнь человека. Тело пожилого мужчины обнаружили сегодня при тушении огня в жилом доме в селе Унэгэтэй.

Сообщение о задымлении в доме поступило в пожарную часть 5 декабря.

- В результате пожара, огнем были повреждены пол и стена дома на общей площади 3 кв. м. В ходе тушения внутри дома был обнаружен хозяин дома 1940 года рождения без признаков жизни. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, - рассказали в ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС