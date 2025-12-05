В Бурятии 12-летний ребенок катал детей на иномарке и врезался в столб

«Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов на автомобильной дороге в районе села Романовка автомобиль «Ниссан Силфи» под управлением 12-летнего ребенка с 3 несовершеннолетними пассажирами совершил столкновение со столбом. В результате ДТП тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье. Она госпитализирована», - рассказали в прокуратуре Бурятии.





Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства случившегося.





Фото: прокуратура Бурятии

ДТП с участием детей случилось сегодня днем в Бурятии. Недалеко от села Романовка в аварию попала иномарка, которой управлял 12-летний мальчик.