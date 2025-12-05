Происшествия 05.12.2025 в 16:39

В Бурятии 12-летний ребенок катал детей на иномарке и врезался в столб

В аварии тяжелые травмы получила 15-летняя девочка
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 12-летний ребенок катал детей на иномарке и врезался в столб
ДТП с участием детей случилось сегодня днем в Бурятии. Недалеко от села Романовка в аварию попала иномарка, которой управлял 12-летний мальчик.

«Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов на автомобильной дороге в районе села Романовка автомобиль «Ниссан Силфи» под управлением 12-летнего ребенка с 3 несовершеннолетними пассажирами совершил столкновение со столбом. В результате ДТП тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье. Она госпитализирована», - рассказали в прокуратуре Бурятии. 


Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: прокуратура Бурятии
