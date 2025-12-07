Происшествия 07.12.2025 в 11:28

В селе в Бурятии горел детский сад

Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печи
Текст: Анастасия Величко

Шестого декабря в пожарную часть 6-го Иволгинского отряда ГПС республики поступило сообщение о пожаре в ДНТ «Селенга». Там загорелся частный детский сад.

На место происшествия выехал личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе восьми человек и четырёх единиц техники и пожарно-спасательной части №73 МЧС России по Бурятии.

- Горела котельная, расположенная в пристрое. Наблюдалось сильное задымление второго этажа и крыши здания, - говорят в агентстве.

В результате пожара повреждения получили крыша пристроя, потолочное перекрытие первого и второго этажей, стены и полы. В основном здании детского сада огнём повреждена кровля на площади 35 квадратных метров. 

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на рядом находящиеся соседние строения.

Предварительной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



