Жительница Улан-Удэ попала под мусоровоз

Сегодня, 7 декабря, женщина чуть не угодила под колеса огромного мусоровоза. Чтобы избежать серьезных травм для пешехода, водитель резко вывернул руль и снес ограждение.Сегодня днем в районе ост. «Юношеская библиотека» горожанка куда-то сильно торопилась. Торопилась так, что побежала на красный сигнал светофора, прямо под колеса едущих автомобилей.По второй полосе двигался мусоровоз. Женщине повезло – у водителя оказалась хорошая реакция, он вывернул руль влево и влетел в железный заборчик, отделяющий тротуар от проезжей части, лишь немного задев пешехода.Фото: "Номер один"