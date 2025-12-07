Происшествия 07.12.2025 в 13:51

Сбитая в Улан-Удэ мусоровозом женщина умерла

Горожанка получила многочисленные травмы

Текст: Анастасия Величко
Сбитая в Улан-Удэ мусоровозом женщина умерла
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло сегодня около 11.00 на ул. Ключевская неподалеку от Юношеской библиотеки.

Как сообщал «Номер один», сегодня днем в районе ост. «Юношеская библиотека» горожанка куда-то сильно торопилась. Торопилась так, что побежала на красный сигнал светофора, прямо под колеса едущих автомобилей.

По второй полосе двигался мусоровоз. Женщине повезло – у водителя оказалась хорошая реакция, он вывернул руль влево и влетел в железный заборчик, отделяющий тротуар от проезжей части, лишь немного задев пешехода.
 
В результате ДТП пешеход умерла в больнице от полученных травм. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей женщины.


Фото: "Номер один"

ДТП мусоровоз смерть

