Жительница Бурятии осталась должна миллион после операций с «криптовалютой»

В Бурятии женщина потеряла более миллиона рублей в результате мошенничества под видом инвестиций. Как сообщили в МВД республики, заняться инвестициями на финансовых платформах ей предложила знакомая. Это произошло еще в начале октября.Доверившись подруге, женщина под руководством «менеджера» инвестиционной платформы установила специальные приложения и начала операции с криптовалютой. Первоначально она внесла 25 000 рублей, обменяв их на валюту. Увидев на счету отражение этой суммы, женщина поверила в легальность платформы.Впоследствии мошенники, используя методы психологического давления, убедили ее в необходимости увеличения вложений для получения значительной прибыли. Не имея своих денег, женщина оформила кредитные карты и займ, а также заняла деньги у знакомых. Часть средств для обхода банковского контроля она переводила через подругу.Всего на счета аферистов она перечислила более миллиона рублей. Из них 667 тысяч были кредитные средства, еще 359 тысяч женщина заняла у знакомых. Осознание обмана пришло в конце ноября, когда при попытке вывести «заработок» от нее потребовали оплатить дополнительную комиссию.