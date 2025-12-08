Происшествия 08.12.2025 в 09:13
Жительница Бурятии осталась должна миллион после операций с «криптовалютой»
Не имея своих денег, женщина ради инвестиций взяла кредиты и заняла у знакомых
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина потеряла более миллиона рублей в результате мошенничества под видом инвестиций. Как сообщили в МВД республики, заняться инвестициями на финансовых платформах ей предложила знакомая. Это произошло еще в начале октября.
Доверившись подруге, женщина под руководством «менеджера» инвестиционной платформы установила специальные приложения и начала операции с криптовалютой. Первоначально она внесла 25 000 рублей, обменяв их на валюту. Увидев на счету отражение этой суммы, женщина поверила в легальность платформы.
Впоследствии мошенники, используя методы психологического давления, убедили ее в необходимости увеличения вложений для получения значительной прибыли. Не имея своих денег, женщина оформила кредитные карты и займ, а также заняла деньги у знакомых. Часть средств для обхода банковского контроля она переводила через подругу.
Всего на счета аферистов она перечислила более миллиона рублей. Из них 667 тысяч были кредитные средства, еще 359 тысяч женщина заняла у знакомых. Осознание обмана пришло в конце ноября, когда при попытке вывести «заработок» от нее потребовали оплатить дополнительную комиссию.
Доверившись подруге, женщина под руководством «менеджера» инвестиционной платформы установила специальные приложения и начала операции с криптовалютой. Первоначально она внесла 25 000 рублей, обменяв их на валюту. Увидев на счету отражение этой суммы, женщина поверила в легальность платформы.
Впоследствии мошенники, используя методы психологического давления, убедили ее в необходимости увеличения вложений для получения значительной прибыли. Не имея своих денег, женщина оформила кредитные карты и займ, а также заняла деньги у знакомых. Часть средств для обхода банковского контроля она переводила через подругу.
Всего на счета аферистов она перечислила более миллиона рублей. Из них 667 тысяч были кредитные средства, еще 359 тысяч женщина заняла у знакомых. Осознание обмана пришло в конце ноября, когда при попытке вывести «заработок» от нее потребовали оплатить дополнительную комиссию.
Тегимошенничество