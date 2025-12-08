В Иркутской области полторы тысячи многоквартирных домов остались без тепла

В Иркутской области на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла авария, об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев. По его словам, «возникла нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах».

Работают аварийные бригады. Приступили к вводу резервного котла. Следующий шаг - ввод ещё 2 котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт.

Снижение температуры подаваемого тепла коснулось также и социальных объектов, уточнил мэр Ангарского округа Сергей Петров. По его словам, ремонт на ТЭЦ продолжится до 11 декабря, а в понедельник власти могут принять решение о закрытии школ: ночью температура в области, по прогнозам опустится до минус 15-20 градусов. По словам местных жителей, дома в Ангарске сейчас «чуть теплее, чем на улице», а перебои с отоплением наблюдаются с 1 декабря.

Специалисты на ТЭЦ попробуют запустить резервный котел, после чего температура в батареях может подняться, сообщил Петров. В Ангарском округе введен режим повышенной готовности. По прогнозам, в ближайшие дни температура в Иркутской области может опуститься до минус 30 градусов.