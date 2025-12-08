Происшествия 08.12.2025 в 09:56
В Бурятии выясняют причины загадочной смерти водителя
Его вчера вечером обнаружили мертвым в машине
Текст: Андрей Константинов
Загадочное происшествие случилось вчера вечером в Северобайкальске. Там на ул. Дружбы слетел с дороги на обочину и едва не перевернулся автомобиль «Тойота Алион». Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.
«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 46-летнего водителя, однако видимых повреждений от ДТП на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина его смерти», - рассказали в Госавтоинспекции.
«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 46-летнего водителя, однако видимых повреждений от ДТП на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина его смерти», - рассказали в Госавтоинспекции.
ТегиДТП