Происшествия 08.12.2025 в 10:12
В Бурятии водитель «Жигулей» добил «Приус» после ДТП с коровой
Отечественное авто влетело в лоб уже поврежденной иномарки
Текст: Андрей Константинов
Двойная авария случилась вчера около 17 часов в 15 км от села Иволгинск. Там женщина за рулем «Тойоты Приус» сбила корову, а после в уже стоявшую иномарку влетел 58-летний водитель «шестерки». Как сообщили в Госавтоинспекции, а результате столкновения пострадала 44-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ей потребовалась медицинская помощь.
Как уточнили в ГИБДД, днем ранее неподалеку от Иволгинска произошло еще одно ДТП с животными. В 5 км от райцентра 66-летний водитель «Тойоты РАВ 4» врезался в двух лошадей. В результате аварии «Тойота» разбилась всмятку, а водитель и его 62-летняя супруга получили различные травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
