В Бурятии стало на один «Лексус» меньше

Серьезное ДТП случилось вечером 7 декабря в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в городе Бабушкин 38-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.В аварии травмы получил 24-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в больницу. Сама машина получила сильные повреждения, от удара у нее даже вырвало переднее колесо.