Происшествия 08.12.2025 в 10:24
В Бурятии стало на один «Лексус» меньше
Иномарка и ее пассажир серьезно пострадали в аварии
Текст: Андрей Константинов
Серьезное ДТП случилось вечером 7 декабря в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в городе Бабушкин 38-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
В аварии травмы получил 24-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в больницу. Сама машина получила сильные повреждения, от удара у нее даже вырвало переднее колесо.
