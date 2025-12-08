Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать

В Улан-Удэ полиция задержала злоумышленника, который обворовал одно из городских кафе. Он стащил из заведения 4 бутылки алкоголя и более 45 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина спрятался в кафе между первым и вторым этажом незадолго до закрытия. Когда посетители и персонал ушли, он проник в зал, где дважды похитил спиртное из холодильника и деньги из кассы. Около 7 утра воришка покинул заведение через черный вход.«Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Октябрьском районе города. Им оказался 36-летний житель одного из СНТ Тарбагатайского района. Злоумышленник ранее судим за имущественное преступление, не работает. Похищенные деньги он успел потратить», - сообщили в полиции.По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.