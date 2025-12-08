Происшествия 08.12.2025 в 11:57

Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать

Добычей воришки стали деньги и алкоголь
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ полиция задержала злоумышленника, который обворовал одно из городских кафе. Он стащил из заведения 4 бутылки алкоголя и более 45 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина спрятался в кафе между первым и вторым этажом незадолго до закрытия. Когда посетители и персонал ушли, он проник в зал, где дважды похитил спиртное из холодильника и деньги из кассы. Около 7 утра воришка покинул заведение через черный вход.

«Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Октябрьском районе города. Им оказался 36-летний житель одного из СНТ Тарбагатайского района. Злоумышленник ранее судим за имущественное преступление, не работает. Похищенные деньги он успел потратить», - сообщили в полиции. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Теги
кража

Все новости

С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
08.12.2025 в 12:20
Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС
08.12.2025 в 12:20
Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу
08.12.2025 в 11:58
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
08.12.2025 в 11:57
Горсовет Улан-Удэ отметил отличившихся волонтеров
08.12.2025 в 11:44
В Бурятии физрука осудили за использование поддельной медкнижки
08.12.2025 в 11:28
Улан-Удэ хочет стать столицей «Тотального диктанта-2026»
08.12.2025 в 11:15
Улан-удэнца насмерть сбившего дорожного рабочего посадили в СИЗО
08.12.2025 в 11:13
Полпред президента посетил флагман промышленности Бурятии
08.12.2025 в 10:57
В Якутии аборигенов обложили крупными земельными налогами
08.12.2025 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии стало на один «Лексус» меньше
Иномарка и ее пассажир серьезно пострадали в аварии
08.12.2025 в 10:24
В Бурятии водитель «Жигулей» добил «Приус» после ДТП с коровой
Отечественное авто влетело в лоб уже поврежденной иномарки
08.12.2025 в 10:12
В Бурятии выясняют причины загадочной смерти водителя
Его вчера вечером обнаружили мертвым в машине
08.12.2025 в 09:56
В Иркутской области полторы тысячи многоквартирных домов остались без тепла
Крупную аварию на ТЭЦ в Ангарске обещают ликвидировать до 11 декабря
08.12.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru