В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами

В райцентре Заиграевского района Бурятии дознаватель МЧС России Сергей Пимонов спас 60-летнего мужчину на пожаре. Сегодня ночью в поселке загорелась крыша одной из надворных построек.

Во время осмотра строения в углу специалист увидел мужчину с ожогами рук и лица. «Звать пожарных не стал, чтобы не терять время, – принял решение вывести пострадавшего самостоятельно», - рассказал Сергей.

После дознаватель отвёз заиграевца в медучреждение и передал его врачам. Как оказалось, мужчина пытался сам потушить пожар, но из-за полученных ожогов не смог покинуть горящую стайку.

В тушении участвовали 4 человека и 2 единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание, отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

В республиканском агентстве ГО и ЧС добавили, что на ликвидацию возгорания ушло меньше часа. Пострадавший мужчина получил 20% ожогов тела. Огонь уничтожил кровлю надворной постройки на площади 16 кв.м. и потолочное перекрытие (с засыпкой из опилок и шлака) на площади 4 кв.м.