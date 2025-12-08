Происшествия 08.12.2025 в 16:44

На трассе в Бурятии столкнулись две Тойоты

Один из водителей получил травмы
A- A+
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии столкнулись две Тойоты
Фото: УГИБДД по Бурятии

Возле села Танхой Кабанского района Бурятии сегодня днем столкнулись две иномарки. Предварительно, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Тойота Королла», за рулем которой находился 57-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Короллы», его госпитализировали с травмами. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сейчас на федеральной трассе в районе ухудшилась видимость из-за снега и ветра. Автомобилистов призывают быть внимательными, выбирать безопасную скорость движения и использовать ремни безопасности.

Теги
авария ДТП ГАИ

Все новости

В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
08.12.2025 в 16:55
На трассе в Бурятии столкнулись две Тойоты
08.12.2025 в 16:44
Бюджет, чистый воздух и ТОСы
08.12.2025 в 16:10
За два дня в БСМП с инсультом угодили 9 жителей Бурятии
08.12.2025 в 15:57
«Это лучший подарок к Новому году»
08.12.2025 в 15:52
Строительство новой столицы
08.12.2025 в 15:19
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
08.12.2025 в 15:11
Реабилитация без переездов
08.12.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
08.12.2025 в 14:52
Нацпроекты – кратчайший путь к развитию
08.12.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами
60-летний заиграевец пытался сам потушить пожар в стайке
08.12.2025 в 13:48
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
Добычей воришки стали деньги и алкоголь
08.12.2025 в 11:57
В Бурятии стало на один «Лексус» меньше
Иномарка и ее пассажир серьезно пострадали в аварии
08.12.2025 в 10:24
В Бурятии водитель «Жигулей» добил «Приус» после ДТП с коровой
Отечественное авто влетело в лоб уже поврежденной иномарки
08.12.2025 в 10:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru