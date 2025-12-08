На трассе в Бурятии столкнулись две Тойоты

Возле села Танхой Кабанского района Бурятии сегодня днем столкнулись две иномарки. Предварительно, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Тойота Королла», за рулем которой находился 57-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Короллы», его госпитализировали с травмами. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сейчас на федеральной трассе в районе ухудшилась видимость из-за снега и ветра. Автомобилистов призывают быть внимательными, выбирать безопасную скорость движения и использовать ремни безопасности.