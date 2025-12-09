В Бурятии животновод застрелил напарника

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении работника животноводческой стоянки. Он обвиняется в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете, обвиняемый вместе со знакомым работал на животноводческой стоянке возле села Исинга. 6 декабря во время совместного употребления спиртного мужчины поссорились. В ходе конфликта злоумышленник взял ружье и выстрелил в напарника. Тот скончался на месте.На следующий день о случившемся узнал владелец фермы и позвонил в полицию. Стрелка задержали, он не стал отпираться, сознался в преступлении и выдал ружье.В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.