Происшествия 09.12.2025 в 09:04
В Бурятии животновод застрелил напарника
Конфликт между мужчинами возник в ходе распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении работника животноводческой стоянки. Он обвиняется в убийстве.
Как рассказали в Следственном комитете, обвиняемый вместе со знакомым работал на животноводческой стоянке возле села Исинга. 6 декабря во время совместного употребления спиртного мужчины поссорились. В ходе конфликта злоумышленник взял ружье и выстрелил в напарника. Тот скончался на месте.
На следующий день о случившемся узнал владелец фермы и позвонил в полицию. Стрелка задержали, он не стал отпираться, сознался в преступлении и выдал ружье.
В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.
Тегиубийство