Происшествия 09.12.2025 в 09:04

В Бурятии животновод застрелил напарника

Конфликт между мужчинами возник в ходе распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении работника животноводческой стоянки. Он обвиняется в убийстве.

Как рассказали в Следственном комитете, обвиняемый вместе со знакомым работал на животноводческой стоянке возле села Исинга. 6 декабря во время совместного употребления спиртного мужчины поссорились. В ходе конфликта злоумышленник взял ружье и выстрелил в напарника. Тот скончался на месте. 

На следующий день о случившемся узнал владелец фермы и позвонил в полицию. Стрелка задержали, он не стал отпираться, сознался в преступлении и выдал ружье.

В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.
