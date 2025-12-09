Происшествия 09.12.2025 в 09:14
В Бурятии пожар уничтожил транспорт сельского поселения
Сгорели сразу три единицы техники
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар случился в поселке Уакит Баунтовского района. Там загорелся гаражный бокс администрации сельского поселения.
«Пожар ликвидирован местными жителями. В результате возгорания помимо самого гаража сгорели три единицы техники, находившиеся внутри», сообщает «Баунт-инфо.24/7».
Причина пожара сейчас устанавливается.
