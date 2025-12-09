В Бурятии пожар уничтожил транспорт сельского поселения

Крупный пожар случился в поселке Уакит Баунтовского района. Там загорелся гаражный бокс администрации сельского поселения.«Пожар ликвидирован местными жителями. В результате возгорания помимо самого гаража сгорели три единицы техники, находившиеся внутри», сообщает «Баунт-инфо.24/7».Причина пожара сейчас устанавливается.