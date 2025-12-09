Происшествия 09.12.2025 в 09:27
Бурятию трясет второй день подряд
Очередное землетрясение зарегистрировали на Байкале
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение сегодня около двух часов ночи зафиксировали сейсмологи в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал в 16 км северо-западнее поселка Турка. Магнитуда составила 3 балла.
Это уже второе землетрясение, случившееся в Бурятии за последние дни. Вчера подземные толчки фиксировались около половины десятого утра в Окинском районе. Их магнитуда также составила 3 балла, а эпицентр находился в 55 км северо-западнее поселка Аршан.
Тегиземлетрясение