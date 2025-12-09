Бурятию трясет второй день подряд

Землетрясение сегодня около двух часов ночи зафиксировали сейсмологи в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал в 16 км северо-западнее поселка Турка. Магнитуда составила 3 балла.Это уже второе землетрясение, случившееся в Бурятии за последние дни. Вчера подземные толчки фиксировались около половины десятого утра в Окинском районе. Их магнитуда также составила 3 балла, а эпицентр находился в 55 км северо-западнее поселка Аршан.