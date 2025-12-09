Происшествия 09.12.2025 в 10:11
В Бурятии перевернулся экскаватор
В аварии пострадал водитель самоходной машины
Текст: Андрей Константинов
Необычное ДТП произошло вечером 8 декабря в Заиграевском районе Бурятии. Там на технологической дороге вблизи Заиграево опрокинулся на бок экскаватор «Хитачи».
Как отметили в ГИБДД Бурятии, причиной аварии стал 61-летний водитель самоходной машины – он не справился с управлением. Сообщается, что мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Как отметили в ГИБДД Бурятии, причиной аварии стал 61-летний водитель самоходной машины – он не справился с управлением. Сообщается, что мужчина получил травмы различной степени тяжести.