Происшествия 09.12.2025 в 10:11

В Бурятии перевернулся экскаватор

В аварии пострадал водитель самоходной машины
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
Необычное ДТП произошло вечером 8 декабря в Заиграевском районе Бурятии. Там на технологической дороге вблизи Заиграево опрокинулся на бок экскаватор «Хитачи».

Как отметили в ГИБДД Бурятии, причиной аварии стал 61-летний водитель самоходной машины – он не справился с управлением. Сообщается, что мужчина получил травмы различной степени тяжести.

