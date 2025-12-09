В Бурятии перевернулся экскаватор

Необычное ДТП произошло вечером 8 декабря в Заиграевском районе Бурятии. Там на технологической дороге вблизи Заиграево опрокинулся на бок экскаватор «Хитачи».Как отметили в ГИБДД Бурятии, причиной аварии стал 61-летний водитель самоходной машины – он не справился с управлением. Сообщается, что мужчина получил травмы различной степени тяжести.