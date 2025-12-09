Жительница Улан-Удэ обобрала пожилого родственника до нитки

В Улан-Удэ полиция задержала 63-летнюю горожанку, подозреваемую в хищении крупной суммы денег у своего родственника - 86-летнего пенсионера. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в октябре 2023 года пенсионер передал свою банковскую карту родственнице с условием, что она будет использовать её для ежемесячной покупки для него продуктов на сумму 15 тысяч рублей. При этом женщина обещала не тратить деньги с карты на свои нужды.Сначала родственница регулярно привозила продукты, однако со временем перестала это делать, а заодно и отвечать на звонки. Выяснить, что случилось, пенсионер делегировал своего сына. В ходе встречи стороны договорились, что вместо продуктов женщина будет передавать деньги сыну пенсионера, а тот сам будет покупать всё необходимое для отца.Однако вскоре женщина перестала передавать и деньги. Тогда пенсионер потребовал вернуть ему банковскую карту, что она и сделала. Через несколько дней пожилой мужчина обратился в банк, где выяснил, что на карте не осталось средств. Родственница уверяла, что потратила все на продукты для мужчины, однако тот не поверил и запросил выписку по счёту. Получив ее, пенсионер обнаружил, что большинство операций не связано с его потребностями. Тогда он обратился в полицию.«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Она призналась в хищении. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина отпущена под подписку о невыезде», - сообщили в полиции.