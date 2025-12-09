Происшествия 09.12.2025 в 10:49
В Бурятии на пожаре сгорел пожарный автомобиль
Он принадлежал добровольной пожарной команде
Текст: Андрей Константинов
На пожаре в селе Уакит Баунтовского района, где огонь охватил гаражный бокс администрации сельского поселения, сгорел пожарный автомобиль. Всего было уничтожено три единицы техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
«Пожар уничтожил три автомобиля сельского поселения: УАЗ, водовозку на базе ЗИЛ-131 и пожарный автомобиль добровольной пожарной команды», - уточнили в агентстве.
Предположительно, возгорание в боксе возникло из-за короткого замыкания. Точная причина пожара сейчас устанавливается.
