За сутки в Бурятии произошло 9 пожаров

За минувшие сутки в различных районах Бурятии было зарегистрировано девять пожаров. Основными причинами стали неправильная эксплуатация печного отопления и короткие замыкания электропроводки. От огня пострадали бани, надворные постройки, гаражи, автомобили и жилой дом. В одном из инцидентов пострадал человек.

Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в поселке Таксимо огонь повредил потолочное перекрытие и стену гаража, в поселке Онохой перекал печи привел к возгоранию тепляка, а в селе Татарский Ключ пожар уничтожил кровлю бани.

Не менее опасными оказались и проблемы с электрооборудованием, также ставшие причиной нескольких возгораний.

- В селе Сужа из-за короткого замыкания зарядного устройства, включенного в розетку, загорелась мебель, полы и стены 2-х квартирного дома. В селе Верхний Саянтуй в результате возгорания надворной постройки были обуглены стены и балка потолочного перекрытия и погибло 15 домашних птиц. В поселке Заиграево в результате пожара уничтожена кровля и потолочное перекрытие надворной постройки. При тушении пожара мужчина 1965 года рождения получил 20% ожогов тела, - сообщили в ГО ЧС.

В селе Уакит пожаром уничтожен гараж и находившиеся в нем три автомобиля сельского поселения: автомашина УАЗ, водовозный автомобиль ЗИЛ-131 и пожарный автомобиль добровольной пожарной команды.

Основными причинами возгораний послужили нарушения правил эксплуатации печного отопления и короткие замыкания электропроводки.

Фото: loon.site