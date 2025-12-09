Происшествия 09.12.2025 в 12:28

В Бурятии отменили обвинительный приговор заместителю главы района

Его дело рассмотрят заново
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отменили обвинительный приговор заместителю главы района
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд Бурятии отменил приговор в отношении заместителя главы Селенгинского района по социальной политике Евгения Дагбаева. Ранее Гусиноозерский городской суд признал чиновника виновным в халатности. Тот с таким вердиктом не согласился и подал апелляционную жалобу.

Согласно решению Верховного суда, уголовное дело Евгения Дагбаева рассмотрят заново. 

В чем именно обвиняют районного чиновника, правоохранители не сообщали. По информации источника «Номер один», инкриминировали незаконное согласование проекта постановления администрации об исключении гражданина из списка детей-сирот, которых должны обеспечить жильем.
