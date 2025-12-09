Происшествия 09.12.2025 в 16:37

«Дочь меня не слушалась, вот и бил»

Под Новосибирском отец полгода избивал четвероклассницу
«Дочь меня не слушалась, вот и бил»
О том, что четвероклассницу Валю (имя изменено) из Маслянинского района бьет отец, в ее школе узнали в апреле 2023 года. Девочка пришла на уроки с синяками на руках: учительница заметила это и стала расспрашивать ребенка, что случилось, отвела Валю к социальному педагогу. Школьница призналась: ее избил родной отец — Антон Сальцев (имя изменено).

- Педагоги сообщили о случившемся в полицию, сотрудники ПДН направили ребенка в больницу. У девочки обнаружили ссадины и синяки на руках и ногах, - сообщил КП-Новосибирск Павел Дмитроченков, прокурор Маслянинского района.

Валю поместили в центр временного содержания для детей, а полицейские начали проверку.

- Есть как минимум три доказанных случая, когда отец избивал дочь. В декабре 2022 года отец пришел с работы и не застал 12-летнюю дочь дома. Найдя ее в компании друзей, он схватил ее за руки, отвел ее домой и бил ремнем. В феврале девочка была на концерте в ДК, за что отец снова избил ее за непослушание. А в апреле 2023 года утром девочка собиралась в школу и сломала ручку межкомнатной двери. Отец начал кричать на нее, толкнул — девочка ударилась об косяк. После этого она пошла в школу, где педагоги и заметили синяки, - сообщили в прокуратуре Маслянинского района.

По версии следствия, 33-летний отец в одиночку воспитывал 12-летнюю дочь и младшего сына от другого брака, семья состояла на учете в опеке как малоимущая. Мужчина не имел официальной работы, трудился разнорабочим.

Судмедэкспертиза не установила вред здоровью девочки, поэтому уголовное дело об истязаниях не завели. Мужчину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Свою вину отец школьницы признал.

- Она меня не слушалась, поэтому воспитывал ее ремнем, - оправдывался 33-летний отец.

В сентябре 2023 года суд вменил мужчине 5 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Потом опека выиграла суд по лишению сибиряка родительских прав, девочку забрали в приемную семью — теперь ее воспитывают фермер с женой из соседнего села, которые уже вырастили двоих детей.

Сейчас Валя лучше учится в школе, участвует в конкурсах и соревнованиях.

- Вале исполнилось 14 лет, она — часть нашей семьи, мы с ней разговариваем, все проблемы решаем обсуждением. Она прекрасно понимает, как она жила с отцом и как живет с нами в семье. Всю необходимую помощь ей оказываем, поддерживаем ее мечты, - рассказал КП-Новосибирск приемный отец. – К сожалению, ее отец так и не извинился лично перед ней.

Прокуратура выступила в защиту девочки с иском о взыскании морального вреда за психологическую травму.

- Отец должен выплатить дочке 80 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, — рассказал Павел Дмитроченков, прокурор Маслянинского района.
