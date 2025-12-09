Происшествия 09.12.2025 в 18:05
В Улан-Удэ сбили сразу двух пешеходов
Наезд произошел возле Русского драмтеатра
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожного происшествия, случившегося сегодня около 17.20 на улице Терешковой возле Русского драмтеатра.
«Водитель автомашины «Тойота РАВ4» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Женщину и молодого человека осматривают медики», - сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пострадавшие получили ушибы. От более серьезных травм их спасло то, что автомобиль двигался на небольшой скорости.
Как видно на видео, появившемся в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ», водитель кроссовера выезжал на улицу Терешковой с бульвара Карла Маркса. Вероятно, он не успел заметить, что для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.
