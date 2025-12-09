В Улан-Удэ сбили сразу двух пешеходов

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожного происшествия, случившегося сегодня около 17.20 на улице Терешковой возле Русского драмтеатра.«Водитель автомашины «Тойота РАВ4» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Женщину и молодого человека осматривают медики», - сообщили в Госавтоинспекции.По предварительным данным, пострадавшие получили ушибы. От более серьезных травм их спасло то, что автомобиль двигался на небольшой скорости.Как видно на видео, появившемся в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ», водитель кроссовера выезжал на улицу Терешковой с бульвара Карла Маркса. Вероятно, он не успел заметить, что для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.