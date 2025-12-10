Происшествия 10.12.2025 в 09:07
В Бурятии горит здание лесхоза
Огонь охватил крышу строения
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар вспыхнул сегодня ночью в поселке Нижнеангарск. Там на улице Кооперативная загорелось двухэтажное здание местного лесхоза.
«На тушении работают три отделения ПЧ-50 – всего 10 человек. Также вызвана помощь из Северобайкальска», сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
