В Бурятии горит здание лесхоза

Крупный пожар вспыхнул сегодня ночью в поселке Нижнеангарск. Там на улице Кооперативная загорелось двухэтажное здание местного лесхоза.«На тушении работают три отделения ПЧ-50 – всего 10 человек. Также вызвана помощь из Северобайкальска», сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».