Происшествия 10.12.2025 в 09:18

В Улан-Удэ сбитая женщина попала в реанимацию

Второго пострадавшего пешехода отпустили домой
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
В Улан-Удэ травмы, полученные сбитыми пешеходами, оказались серьезнее, чем сообщалось ранее. Как рассказала министр здравоохранения Бурятии, 50-летняя женщина получила ушиб головного мозга и была госпитализирована в отделение реанимации БСМП. У 19-летнего парня диагностировали ушиб бедра и сотрясение головного мозга. Ему назначили амбулаторное лечение.

Напомним, вчера около 17.20 на улице Терешковой возле Русского драмтеатра 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота РАВ4» на пешеходном переходе сбила сразу двух человек. Кроссовер выезжал на улицу Терешковой с бульвара Карла Маркса, в этот момент для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора, и они начали переходить дорогу.
