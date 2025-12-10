Огромную сумму долларов изъяли в Бурятии у монгольского студента

В Бурятии на МАПП Кяхта таможенники задержали двух граждан Монголии. Они пытались завезти в Россию более 150 тысяч долларов США без декларирования. Нарушителями оказались студент и молодая женщина, являющиеся родственниками.Как рассказали в пресс-службе Бурятской таможни, нарушители следовали в качестве пассажиров из Монголии в Россию на микрогрузовике. Во время устного опроса они заявили, что ничего подлежащего декларированию у них нет. Однако при досмотре таможенники обнаружили у них 154 тысячи долларов США. Часть наличных находилась в чемодане женщины, остальное — под одеждой и в карманах молодого человека.«По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет или штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты», - отметили в таможне.Бурятская таможня напоминает, что без декларирования разрешено перевозить через границу наличные средства, не превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Если сумма больше этого, средства необходимо декларировать. Если же сумма превышает 100 тысяч долларов США, то вместе с декларацией необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.